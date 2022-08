La voix de King Von résonne encore.

King Von est toujours présent. Le 9 août, le rappeur décédé aurait eu 28 ans. Pour se rappeler de son talent, les gens qui gèrent sa succession ont donc décidé de sortir le clip de son morceau avec OMB Peezy, "Get It Done". Ce titre est d'ailleurs tiré de l'album posthume du rappeur disparu.