Un feat avec Kalan.FrFr.

Un mois après sa sortie, Dom Kennedy donne un clip à son single "Say Lady", qui met en vedette Kalan.FrFr. Réalisé par Dom Kennedy et Troy Noka, le visuel trouve Dom et sa compagne à un rendez-vous dans un restaurant avec un groupe de mariachi, marchant sur la lune dans l'espace, et un pique-nique romantique et une promenade dans le parc...