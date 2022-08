Idéal pour l'été.

Ce titre aux sonorités afro est d'ores et déjà un des tubes de l'été grâce à l'engouement qu'il a suscité sur TikTok. En quelques heures seulement, le clip de ce morceau "Sans effet" a compatibilisé des centaines de milliers de vues et a rapidement fait son apparition dans les hautes sphères des tendances YouTube. Et pourtant, si le titre est très langoureux, il parle tout de même d'une rupture...