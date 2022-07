Waner balance ''All eyes on me''

Découvrez le dernier clip de Waner : All eyes on me

Waner est de retour, le rappeur vient de dévoiler son puissant nouveau morceau qui s'intitule "All eyes on me". Originaire du 15ème arrondissement, Waner est un artiste bourré de talent qu'il faudra surveiller de près. Produit par Nh3 productions qui est un label familial composé de l'équipe de son grand frère, l'artiste à l’intention de dévoiler plusieurs clips pour l’année 2022. Waner vient justement de balancer son tout nouveau titre qu'il a choisi de nommer "All eyes on me", un excellent titre avec lequel le rappeur démontre de quoi il est capable.