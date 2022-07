Yankee tourne dans le "Ghetto"

Un futur grand ?

Comme c'est l'été, les grosses stars du game se reposent un peu sur leurs lauriers et on a pas grand chose sous la dent en termes d'actualité. C'est l'occasion de se pencher sur les artistes qui seront peut-être les futures stars de demain, avec cette fois Yankee ! Ce chanteur originaire des Antilles est un ancien militaire et un ancien sportif, mais il a raccroché les gants et s'est lancé dans la musique. Il vient de dévoiler un extrait de son tout premier projet, qui devrait venir en fin d'année. Ca s'appelle "Ghetto", un morceau assez rythmé, bien ensoleillé, avec une vraie maîtrise de la mélo et un sacré flow dans le clip. On vous laisse checker ça !