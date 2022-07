Découvrez le dernier clip de Eniah : "Agadir Marseille"

Il y a maintenant 4 mois, Eniah amorcé sa série de morceaux "Petit Prince" avec le premier épisode "Yakhaf". Après six épisodes et une centaine de milliers de vues, Eniah met fin, ou du moins une pause, à sa série et présente aujourd’hui le clip de "Agadir Marseille".

Tourné en partie lors de son passage World stade du Delta Festival, on vous laisse découvrir le clip signé Nindo Films et Djinn Movie sur une composition de Wysko Beats !