Headie One est particulièrement connu pour être un drilleur. Mais, cette fois, il montre qu'il est tout aussi fort pour poser sur des prods différentes comme celle de son dernier titre "Bigger Than Life" en featuring avec Frenna. Ainsi, il poursuit sa série de collaborations européennes en s'associant à l'artiste néerlandais Frenna après avoir travaillé avec Gazo et Luciano.