Brandy de passage chez Colors !

Elle y dévoile un live de "Rather Be".

Le mois de juin aux États-Unis est le mois de la Black Music Appreciation, durant lequel les enseignants et acteurs de la culture américaine attirent l'attention sur l'héritage immense de la musique afro-américaine sur la culture musicale et globale américaine, et par extension, mondiale : par le blues, le jazz et plus tard bien sûr le RnB et le rap, la musique afro-américaine est évidemment aux fondements de la culture hip-hop. Parmi ces pionniers et pionnières du RnB, impossible de ne pas citer Brandy, qui à 16 ans seulement faisait déjà la loi dans le RnB des années 90. Près de vingt-cinq ans après, la chanteuse qui n'a rien perdu de sa superbe dévoile un nouvel album intitulé "B7", dont elle vient interpréter en live chez Colors un extrait, "Rather Be". Une performance qui régalera tous les amateurs de RnB, quelle que soit leur école !