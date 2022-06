Découvrez le dernier clip de Buckshot : Hey, extrait de "I Am The Boss" disponible.

Le 20 mai dernier, Buckshot présentait son nouvel EP intitulé "I Am The Boss". Long de 7 titres pour aucune collaboration, le rappeur et fondateur de Duck Down dévoile aujourd’hui un nouveau clip tiré de ce projet.

Intitulé "Hey", Buckshot s’est entouré du producteur incontournable Evil Dee pour signer cette composition. Mis en images par Mo Stafford, on vous laisse découvrir ça juste ici !