Un feat avec Fivio Foreign.

Accusé de meurtre, le drilleur Kay Flock continue pourtant de sortir des morceaux. Cette fois, il est accompagné de son acolyte new-yorkais Fivio Foreign. Ensemble, ils délivrent un morceau noir et garessif comme on les aime et qui est leur marque de fabrique. On comprend pourquoi ils sont devenus deux spécialistes de ce style de rap.