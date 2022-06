Ça parle guedro avec l'As !

Le Marseillais sans langue de bois sur son nouveau titre.

Nouveau single de l'As, c'est carré ! De plus en plus productif, le jeune rookie marseillais enchaîne les nouveaux titres : après "Dose", et "Paradoxe" avec Zamdane, c'est sur un registre un peu différent que le marseillais revient, puisque c'est avec un ton beaucoup plus estival que l'As rend hommage à Amsterdam, Rotterdam, et les différentes spécialités desdites villes - je ne vous fais pas un dessin. D'habitude plus mélancolique, le rappeur phocéen révèle avec ce titre qu'il est plus polyvalent que ce qu'on avait imaginé en premier lieu, et qu'il va falloir surveiller l'As de près dans les mois qui viennent.