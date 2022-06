GRM Daily balance le clip du deuxième remix de "Je M'appelle"

La plateforme britannique de musique urbaine et de divertissement GRM Daily a sorti le clip du remix de "Je M'appelle" de Benzz. Le 21 avril 2022, l'artiste britannique avait sorti le son "Je M'appelle", un morceau drill posé sur un sample du célèbre son "Calabria". Suite à son succès, Benzz a ensuite balancé un premier remix du son puis un deuxième. Dans ce deuxième remix, le rappeur n'est plus tout seul. Il est cette fois accompagné des rappeurs Tion Wayne et French Montana.