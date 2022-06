Un artiste poussé par Le Collectif.

Dans le cadre du vivier de talents lancé par YouTube, Le Collectif, tous les artistes sont accompagnés sur plusieurs domaines afin d'exercer leur art au mieux. Un des rappeurs de cette aventure, Semji, vient de lancer une version live de son morceau "Posséder" et franchement, on comprend pourquoi il a été retenu : il rappe et écrit bien. Jugez plutôt.