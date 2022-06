M.O Bourbier est ''Solo'' !

Découvrez le dernier clip de M.O Bourbier : ''Solo''.

Repéré par Jul et invité sur le Classico Organisé, M.O Bourbier est un nouvel espoir du rap français et la nouvelle signature de Dej Jam ! Voix au timbre imposant et déréglé, cet artiste tout-terrain de 29 ans a toutes les cartes pour devenir un personnage connu du rap français. Mais en attendant, le chemin est long et M.O Bourbier continue son ascension.

Aujourd’hui, le rappeur présente les images de son morceau intitulé "Solo". Composé par Traplysse et mis en images par Training Corp, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder !