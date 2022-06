Un style très bien maîtrisé.

BFG est dans le game depuis un bout de temps désormais, et ça se sent. Le rappeur de Stains est en pleine maîtrise de son art et il en a profité pour dévoiler un EP ce vendredi 27 Mai, "India". Un 7 titres dans lequel l'artiste démontre toute sa palette artistique, comme dans le clip de "BPM", sorti cette semaine. Un morceau dans lequel le rappeur kicke en chantant, accompagné par une vidéo à l'ambiance assez street, mais aussi assez mélancolique. On vous laisse checker ça !