Smahlo et Gotti Maras réunis sur ''Trahison'' !

Découvrez le dernier clip de Smahlo : "Trahison" Ft. Gotti Maras.

Du gospel au rap, le bruxellois Smahlo est un véritable artiste tout terrain. Récompensé par le prix Red Bull Elektropedia pour l’artiste le plus prometteur de 2021, Smahlo fait son trou dans l’industrie grâce a de belles collaborations avec Ichon, Roméo Elvis ou encore Damso et Lous and The Yakuza.

Aujourd’hui, le rappeur collabore avec le phénomène Gotti Maras pour son nouveau single. Intitulé "Trahison", ce titre fort accompagné d’un clip en noir et blanc montre encore une fois que Smahlo est à l’aise dans tous les domaines. On vous laisse le découvrir ici !