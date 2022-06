Le rappeur balance un nouveau single.

NBA YoungBoy se présente dans son nouveau clip, "See Me Now". Tourné entièrement sur un iPhone et filtré avec des effets animés, le rappeur s'ambiance dans son jardin et danse dans son garage autour de voitures de luxe blanches. Le single fait suite à la vidéo "Gang Baby", dans laquelle on retrouve P Yungin, Rojay MLP et RJae.