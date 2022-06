Burna Boy balance ''Last Last'' !

Découvrez le dernier clip de Burna Boy : "Last Last", extrait de "Love, Damini" prévu ce 30 juillet.

Actuellement, la superstar nigériane est en train de finaliser son album tant attendu. Intitulé "Love, Damini", l’opus sera disponible le 30 juillet prochain dans les bacs ainsi que les plateformes de streaming.

Afin de vous motiver davantage à soutenir ce projet, Burna vient de livrer son morceau "Last Last" accompagné d’un clip dans lequel on voit l’artiste célébrer avec ses amis tout en tenant son Grammy du meilleur album de musique du monde décroché en 2021 !

On vous laisse découvrir cette pépite juste ici...