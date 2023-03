Sorti en 2010, "Sure Thing" bat des records grâce à un nouveau challenge Tik Tok.

Tous les mercredis à 11h20, Jayci vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites du R&B. C’est "Rythme & Jayci", ta chronique R&B préférée.

Cette semaine, Jayci vous parle de Miguel, chanteur de R&B américain à la voix bien sensuelle. Son premier album est sorti en 2010 et treize ans plus tard, un hit refait son apparition dans le top Billboard R&B : "Sure Thing".