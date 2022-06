Il verra le jour le 26 mai 2022.

Le 18 mai 2022, la plateforme en ligne de vidéo à la demande Hulu a dévoilé la bande-annonce de leur nouveau documentaire sur le rappeur XXXtentacion, décédé le 18 juin 2018. Intitulé "Look at Me", le reportage mis en scène par sa mère et son ex-petite amie retracera l'ensemble de la vie du rappeur, de sa jeunesse à ses débuts dans l'industrie de la musique. Ce reportage de deux heures sera visible le 26 mai sur la plateforme Hulu.