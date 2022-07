Le Africa Live Show reçoit 1DA BANTON & Says'Z

Generations vous présente l'épisode 18 de L' AFRICA LIVE SHOW animé par SADAAM, accompagné de Demba, Andrea et Sadani. Cette semaine on reçoit 1DA BANTON et SAYS'Z. L'équipe met en avant la culture musicale africaine en zoomant sur l'actualité des artistes talentueux.