Underground Explorer avec DJ Fab ! (29/05/22)

Dj FAB reçoit Neg’Lyrical.

Émission existant depuis 1999, le nom est tiré des mixtapes de Dj Fab.

Fab est le protagoniste de l’émission démarrant en 1999/2000 sur la fréquence de Générations.

Fab fut épaulé par son co-équipier de toujours à l’époque Dr Awer (Rip) et bien plus tard qui rejoint le duo… Dj KOZI (Rip), émission basée et axée sur la culture Hip Hop en général Djing,Mc’s,Danse,Graff,Beatmaking,événementiel, Interview et mix !

Aujourd’hui émission toujours active sur la bande fm,ça fait 20ans,émission conçue pour durer défendant toute la scène inderground Hip Hop,old skool mais aussi funk et soul music et house.

Depuis 5 ans, Fab s’est allié de la compagnie de PHONK Sycke (Beatmaker et DJ et Beatboxer) pour continuer à perdurer dans le temps.

A eux deux, l’émission U.E est la seule plateforme radio sur la capitale à représenter et à nourrir les vraies valeurs de la culture Hip Hop dans tout son sens.

1/ Ministère A.M.E.R.- Brigitte Femme de Flic

2/ Rob Gates- Scenes Feat Rigz

3/ Navy Blues- Code Of Honor

4/ Nems- Wow (Prod. By Johnny Slash)

5/Navy Blues- Shine

6/ Az- Ritual Feat Conway The Machine & Lil Wayne

7/ UFO Fev- Father Forgive

8/ Rasheed Chappell- Street Corner S**t Feat O.C (Prod By Kenny Dope)

9/ Havoc & Alchemist- Impose My Will

10/Wavy Da Ghawd- 1000 Voltz Feat Rome Streetz

11/ Dr Chill Ali- Only Family No Friends

12/ Pitch Black- Show & Prove

13/ Krs One- Show & Prove

14/ Heir- House Of Pain Feat Planet Asia

15/ Maticulous- Close Range Feat. Kev Brown & J Scienide 1

6/Ghostface Killah- Mighty Healthy (Instru)