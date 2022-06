Underground Explorer avec DJ Fab (22/05/22)

Émission existant depuis 1999, le nom est tiré des mixtapes de Dj Fab.

Fab est le protagoniste de l’émission démarrant en 1999/2000 sur la fréquence de Générations.

Fab fut épaulé par son co-équipier de toujours à l’époque Dr Awer (Rip) et bien plus tard qui rejoint le duo… Dj KOZI (Rip), émission basée et axée sur la culture Hip Hop en général Djing,Mc’s,Danse,Graff,Beatmaking,événementiel, Interview et mix !

Aujourd’hui émission toujours active sur la bande fm,ça fait 20ans,émission conçue pour durer défendant toute la scène inderground Hip Hop,old skool mais aussi funk et soul music et house.

Depuis 5 ans, Fab s’est allié de la compagnie de PHONK Sycke (Beatmaker et DJ et Beatboxer) pour continuer à perdurer dans le temps.

A eux deux, l’émission U.E est la seule plateforme radio sur la capitale à représenter et à nourrir les vraies valeurs de la culture Hip Hop dans tout son sens.