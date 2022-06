Underground Explorer avec DJ Fab (15/05/22)

Dj FAB reçoit Driver

Émission existant depuis 1999, le nom est tiré des mixtapes de Dj Fab.

Fab est le protagoniste de l’émission démarrant en 1999/2000 sur la fréquence de Générations.

Fab fut épaulé par son co-équipier de toujours à l’époque Dr Awer (Rip) et bien plus tard qui rejoint le duo… Dj KOZI (Rip), émission basée et axée sur la culture Hip Hop en général Djing,Mc’s,Danse,Graff,Beatmaking,événementiel, Interview et mix !

Aujourd’hui émission toujours active sur la bande fm,ça fait 20ans,émission conçue pour durer défendant toute la scène inderground Hip Hop,old skool mais aussi funk et soul music et house.

Depuis 5 ans, Fab s’est allié de la compagnie de PHONK Sycke (Beatmaker et DJ et Beatboxer) pour continuer à perdurer dans le temps.

A eux deux, l’émission U.E est la seule plateforme radio sur la capitale à représenter et à nourrir les vraies valeurs de la culture Hip Hop dans tout son sens.

LA PLAYLIST :

The D.O.C

The Bass Go Mc Eiht (Compton Most Wanted)

Streiht Up Menace (Remix) (B.O Du Film Menace to The Society) Compton Most Wanted)

They Still Gafflin Compton Most Wanted

Driveby Miss Daisy Ice Cube

Ghetto Birds DPG Aka Dog Pounds

Gangsta Shhh Feat Daz Snoop Dogg,Crystal Dr Dre

Bitches Ain’t Shit King Tee

Ruff Rhymes (Back Again) Ice T

New Jack Hustler Ice T

Colors N.W.A

Always Into Something Feat Admiral Dancehall Snoop Dog

Da Shiznit Ice Cube

It Was A Good Day Alkhaholiks

Damn Mc Eiht

Streiht Up Menace (B.O Of Menace II Society) Dr Dré

Ra ta Ta Ta Cypress Hill

How I Could Just Kill A Man Above The Law

Black Superman Mc Ren / Mayday On The Frontline (B.O Du Film CB4) Shadz Of Lingo

Ill & Get Clowned Ahmad

Freak Domino

Physical Funk Boss

I Don’t Give A F**k Jimmy Z

Funky Flute Feat Dr Dre