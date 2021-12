Projet X Paris cherche ses ambassadeurs !

Grâce à un grand concours.

La marque de streetwear Paris est devenue un vrai phénomène dans le milieu des cultures urbaines, notamment chez les rappeurs et les sportifs. Résultat, on lui demande souvent de participer à des collaborations. Pour ce faire, Project X Paris a donc lancé un jeu-concours pour trouver plus de 100 ambassadeurs talentueux qui vont les accompagner pendant l'année 2022.

Aujourd'hui, vous pouvez tenter votre chance en tentant de devenir ambassadeur PXP en cliquant ici.

Si vous avez toujours rêvé de devenir égérie ou partenaire d'une marque, c'est peut-être l'occasion de votre vie car le casting est ouvert. Cette fois, ce sera peut-être vous le grand gagnant du casting, puisque la marque Project X Paris a décidé de lancer un grand jeu concours afin de recruter plus de 100 personnes qui seront chargées de représenter la marque sur l’année 2022.

Pour tenter de faire partie de l'aventure, c'est simple. Il suffit de s'inscrire via un formulaire en ligne situé sur la page d’accueil de projectxparis.com . Le but est de mettre en avant tes coordonnées et ton talent : si tu es chanteur, graffeur, humoriste, danseur, influenceur ou autre, n'importe quelle activité qui se rapporte aux cultures urbaines ou au streetwear, ça te fait déjà un bel avantage à mettre en avant. Pas besoin d'avoir le nombre de followers d'Emily Ratajkowski ou de Kimpembe, mais évidemment, si tu maîtrises déjà les codes de la communication sur les réseaux et que tu as une personnalité et du talent, c'est quasiment dans la poche ! Mais attention, la candidature doit être sérieuse, car la marque reçoit énormément de demandes de collaborations sur les réseaux. Il va falloir se démarquer !

Le grand casting ambassadeurs annuel lancé par Project X Paris est accessible jusqu'au 31 décembre. Les cents finalistes œuvreront ensemble lors d'une grande campagne qui débutera en 2022.