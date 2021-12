Jul : D’or et de Platine collabore avec Reebok X

La machine en Y sur tous les terrains…

Après sa belle connexion avec Asics et sa paire de chaussure Ovni, le patron du rap français présente sa nouvelle collaboration quelques jours après avoir annoncé son 26ème projet intitulé "Indépendance". C’est donc aux côtés de la légendaire marque Reebok (presque aussi connue que le signe Jul) que l’artiste marseillais a choisi de s’afficher.

Pour cette nouvelle collection, la marque s’est évidement inspirée de l’univers de Jul avec ses deux paires de sneakers à savoir la Reebok Classic Leather Legacy AZ et une Reebok Premier Road Plus VI, sa casquette, le survêtement et les nombreuses pièces que devraient posséder la collection.

Un nouvel album, de nouvelle sappes, Jul régale en cette période de Noël... il ne reste plus qu’à attendre la sortie de tout ça !