Après dix ans de procédure, un juge de Géorgie a écarté toutes les poursuites civiles contre Young Thug et Birdman dans l'affaire de la fusillade sur le bus de tournée de Lil Wayne en 2015. Le chauffeur du bus, à l'origine de la plainte, a annoncé son intention de faire appel.

C'est un feuilleton judiciaire long de dix ans qui vient de connaître un nouveau rebondissement. Mardi 10 novembre, un juge de Géorgie a rendu deux ordonnances distinctes pour clore les poursuites civiles engagées contre les rappeurs Young Thug et Birdman dans l'affaire de la fusillade sur le bus de tournée de Lil Wayne.

Une fusillade sur l'autoroute en 2015

Les faits remontent à 2015. Après un concert de Lil Wayne au club The Compound d'Atlanta, son bus de tournée est pris pour cible lors d'une fusillade sur l'autoroute I-285. Alvin Lewis, chauffeur du bus, dépose plainte en 2016. Il accuse Young Thug (Jeffrey Williams) et Birdman (Bryan Williams) d'être responsables de l'attaque, estimant que le tireur présumé, Jimmy Winfrey, alias Peewee Roscoe, agissait sous leurs ordres.

Jimmy Winfrey avait dans un premier temps plaidé coupable en 2015, mais cet aveu avait été annulé en appel, jugé involontaire. Il a finalement plaidé coupable à nouveau en 2024, dans le cadre des poursuites pour racket visant le label YSL de Young Thug, procédure dans laquelle la fusillade contre le bus de Wayne figurait parmi les actes de violence reprochés.

Le juge écarte toute responsabilité de Thug et Birdman

Le juge Eric A. Brewton a tranché en faveur des deux rappeurs. Selon lui, aucune preuve d'une relation d'emploi entre Winfrey et Young Thug ou Birdman n'a pu être établie. La thèse selon laquelle Winfrey aurait été le manager de tournée de Thug en 2015 n'est, selon le magistrat, soutenue par aucun élément concret.

Concernant Birdman, le juge a estimé que la théorie avancée par le plaignant — selon laquelle le patron de Cash Money Records aurait orchestré la fusillade pour se venger de Lil Wayne, qui avait poursuivi son label en justice cette même année — ne repose que sur de la « pure spéculation et conjecture ».

Des relevés téléphoniques montraient pourtant plusieurs appels passés en 2015 entre le téléphone de Winfrey et celui de Birdman, y compris le soir des faits. Le juge Brewton a néanmoins estimé que ces données ne permettaient pas de déterminer « qui a passé quels appels, si les appels ont été décrochés et par qui, si une conversation a eu lieu, ni le contenu d'une éventuelle conversation ». Toutes les poursuites contre Young Thug, YSL, Birdman et Cash Money Records ont ainsi été abandonnées.

La procédure se poursuit contre d'autres accusés

Selon le site spécialisé Billboard, l'avocat d'Alvin Lewis, Jeff Gewirtz, a annoncé mercredi 11 novembre que son client compte faire appel de cette décision. Les représentants de Young Thug et de Birdman n'ont pas souhaité répondre aux sollicitations des médias.

L'affaire n'est pas totalement close pour autant. Alvin Lewis maintient ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral contre Jimmy Winfrey et un autre homme, Arnold Martinez, connu sous le nom de YSL Duke, lui aussi impliqué dans les poursuites pour racket visant YSL. Une conférence judiciaire pour examiner les modalités d'un éventuel procès est prévue en février.