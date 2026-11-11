Mardi 10 novembre 2026, Doc Gynéco montait sur la scène de l'Adidas Arena à Paris pour célébrer les 30 ans de son album culte Première consultation. Mais la soirée a laissé de nombreux fans sur leur faim, entre nostalgie et agacement. Une vidéo de la prestation, rapidement relayée sur les réseaux sociaux, a mis le feu aux poudres.

Le rendez-vous était attendu depuis longtemps. Sorti en 1996, Première consultation a installé Doc Gynéco parmi les figures incontournables du rap français des années 1990, avec des titres comme Viens voir le docteur, Né ici ou Passement de jambes. Pour ce concert anniversaire à l'Adidas Arena de Paris, son entourage avait promis de jouer la quasi-totalité de l'album, dans une salle censée réunir plusieurs générations de fans.

Une prestation qui interroge

Sur scène, le tableau n'a pas été à la hauteur des espoirs. Selon Le Parisien, une partie du public est ressortie tiraillée entre la nostalgie et l'agacement. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, Doc Gynéco apparaît sous des jeux de lumière rouges et blancs, mais le décor soigné ne suffit pas à masquer les difficultés de l'artiste. Le chanteur peine visiblement à suivre le rythme de ses propres titres.

Dès les premières secondes de la vidéo, une voix s'élève dans la foule : « Il ne peut même pas chanter ! » Sur les réseaux sociaux, la séquence a provoqué des réactions immédiates, le public s'interrogeant ouvertement sur l'état de forme de l'artiste.

Un public partagé

Tous les spectateurs n'ont pas été aussi sévères. Comme le rapporte Le Parisien, certains fans présents dans la salle ont tenté de nuancer leur ressenti. « Foutage de gueule ou moment de nostalgie pure, j'hésite », confie ainsi Antoine, un fan interrogé par nos confrères.

Pour Doc Gynéco, le moment tombe mal. Ce concert devait signer son grand retour sur scène, alors qu'il prépare la sortie d'un nouvel album. L'artiste, déjà apparu méconnaissable dans les rues de Paris ces derniers mois, avait aussi vu ses équipes annoncer une mauvaise nouvelle à ses fans l'an dernier. Il reste à savoir si le rappeur prendra la parole pour rassurer son public avant la sortie de ses prochains morceaux.