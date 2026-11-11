La rappeuse Megan Thee Stallion reprend son rôle de Denise dans le final de la saison 2 de la série NBC The Fall and Rise of Reggie Dinkins. Elle retrouve Daniel Radcliffe, avec qui elle avait partagé l'affiche lors de la première saison. L'annonce a été faite mardi 10 novembre sur les réseaux sociaux.

Megan Thee Stallion est de retour sur le petit écran. La rappeuse reprendra son rôle de Denise dans l'épisode final de la saison 2 de The Fall and Rise of Reggie Dinkins, la série diffusée sur NBC et disponible le lendemain sur la plateforme Peacock. Elle y retrouve l'acteur Daniel Radcliffe, avec qui elle avait déjà joué dans la première saison.

Denise, factrice et mère divorcée, fait son grand retour

Dans la série, Megan Thee Stallion incarne Denise, une mère divorcée et factrice qui avait noué une relation flirteuse avec le personnage d'Arthur Tobin, joué par Daniel Radcliffe. Ce duo avait marqué les téléspectateurs lors de la saison 1, et son retour était très attendu.

Pour annoncer la nouvelle, la rappeuse a posté une courte vidéo sur ses réseaux sociaux. On la voit vêtue d'une robe rouge, chantant son freestyle Thin Ice, tandis que Daniel Radcliffe fait une apparition en découpant l'écran à la manière d'un carton. Selon Billboard, le duo semblait tourner la scène directement sur le plateau de la série.

Megan Thee Stallion a accompagné la vidéo du message suivant : « Guess who's on my mind phone againnn DENISE IS BACK Season 2 of #TheFallandRiseofReggieDinkins airs Mondays on @NBC and thee next day on @Peacock », soit en français : Devinez qui est à nouveau dans ma tête, Denise est de retour, la saison 2 est diffusée les lundis sur NBC et le lendemain sur Peacock.

Une série portée par Tracy Morgan et produite par Tina Fey

The Fall and Rise of Reggie Dinkins suit un ancien joueur de football américain, incarné par Tracy Morgan, qui tente de reconstruire sa vie après qu'un scandale lié aux paris sportifs a ruiné sa carrière. Un documentariste, Arthur Tobin, est engagé par un studio pour réaliser un film sur lui.

Le reste du casting comprend Erika Alexander, Precious Way, Jalyn Hall et Bobby Moynihan, ancien membre du Saturday Night Live. Tracy Morgan est également producteur exécutif de la série, aux côtés de Tina Fey, Robert Carlock, Sam Means, Eric Gurian et David Miner. La saison 2 a débuté avec son premier épisode le lundi 9 novembre à 20h30 (heure de l'Est).

Une actualité chargée pour la rappeuse

En dehors de la série, Megan Thee Stallion est très active musicalement. Selon Rolling Stone, elle prépare son projet Act III et a déjà dévoilé plusieurs freestyles du mardi, dont le titre Thin Ice. Selon Billboard, ce titre a atteint la 64e place du Billboard Hot 100 lors de sa deuxième semaine dans le classement.

Son dernier album studio, Megan, sorti en 2024, avait fait ses débuts à la troisième place du Billboard 200. Au-delà de la musique et de la télévision, la rappeuse s'est également produite récemment à Broadway dans la comédie musicale Moulin Rouge.