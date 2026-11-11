Kash Doll et Method Man s'affrontent dans le clip « I'm the Prize »

La rappeuse de Detroit Kash Doll et l'icône hip-hop Method Man jouent les couples en guerre dans le clip de « I'm the Prize ». Un face-à-face explosif mis en scène par le réalisateur Halo Dennis, dont le message résonne bien au-delà de la musique.

Kash Doll vient de sortir le clip de son nouveau single « I'm the Prize », et la vidéo fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Réalisé par Halo Dennis, le visuel met en scène la rappeuse originaire de Detroit et Method Man, figure légendaire du Wu-Tang Clan, dans le rôle d'un couple marié déchiré par un bras de fer permanent.

Un duel verbal au sommet

Dans le clip, les deux artistes incarnent des partenaires qui refusent chacun de céder du terrain. Method Man ouvre les hostilités en rappant sur ses efforts et ses richesses, reprochant à sa partenaire de ne pas savoir apprécier ce qu'il apporte. Kash Doll riposte sans retenue, lui rappelant que l'argent ne fait pas tout et qu'elle a su trouver mieux.

Selon le magazine People, qui a publié une interview de Kash Doll mardi 10 novembre, la rappeuse avait imaginé Method Man dans ce rôle dès l'écriture du morceau. « Quand je composais la chanson, je voyais Method Man tout le long », a-t-elle confié. « Il fallait absolument qu'il soit là. »

Un message sur l'équilibre dans le couple

Au-delà du spectacle, Kash Doll porte un message clair avec ce titre. Elle explique avoir choisi Method Man pour sa légitimité dans l'univers hip-hop, mais aussi pour ses qualités d'acteur. « Il vient du monde hip-hop comme moi. C'est une légende », a-t-elle déclaré. « Il est excellent dans ce qu'il fait. Il joue aussi la comédie, comme moi. »

La rappeuse espère que les fans retiendront le fond du propos : dans une relation saine, les deux partenaires doivent se nourrir mutuellement. « Si vous êtes dans une relation où vous vous apportez mutuellement quelque chose, je pense que vous êtes tous les deux le prize », a-t-elle expliqué au magazine People. « Personne n'est le prize quand l'une des personnes est épuisée et que l'autre se balade tranquillement. »

Kash Doll et Method Man, deux univers qui se rejoignent

Cette collaboration réunit deux personnalités au parcours complémentaire. Kash Doll s'est imposée comme l'une des voix féminines incontournables du rap américain, tandis que Method Man cumule décennies de carrière musicale et expérience au cinéma et à la télévision. Leur confrontation à l'écran fonctionne précisément parce qu'aucun des deux ne lâche rien.

Le clip de « I'm the Prize » est disponible dès maintenant sur les plateformes vidéo.