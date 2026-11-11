L'artiste Tayc a accordé une interview à l'émission En aparté sur Canal+, diffusée le mardi 10 novembre. L'occasion pour lui de revenir sur une mésaventure financière survenue en 2017, quand il avait prêté sa voix à une publicité pour un fromage célèbre. Une leçon apprise à ses dépens, avant de devenir la star qu'il est aujourd'hui.

En 2017, Tayc n'était pas encore la star que l'on connaît. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 30 ans et installé à Marseille, cherchait à percer dans la musique. C'est dans ce contexte qu'il a accepté de poser sa voix pour une publicité d'un fromage « à la peau rouge en plastique », comme il l'a lui-même décrit lors de son passage dans l'émission En aparté de Nathalie Lévy, sur Canal+.

L'attrait du studio, pas forcément du fromage

Ce qui a motivé Tayc n'était pas vraiment le produit en question. Selon ses propres mots recueillis par Canal+, c'est l'univers des studios d'enregistrement qui l'attirait. « Je me dis surtout que c'est un moyen d'entrer dans des beaux studios, d'aller faire du doublage, c'est tout cet univers-là qui me plaisait », a-t-il confié à l'animatrice. Il a ajouté : « J'aurais pu chanter pour n'importe quel autre produit, je l'aurais fait parce que tu es dans un confort. Il y a des petits fours, t'es là au studio, on te propose des trucs. J'étais déjà dans ma petite vie de petite star et c'est pour le nom, la marque en elle-même. Je me dis c'est déjà ça et aussi pour l'argent ».

Une rémunération décevante et des droits cédés

Sur le plan financier, l'aventure a tourné court. Tayc n'a pas hésité à reconnaître s'être fait avoir. « Pas du tout ! » a-t-il répondu quand on lui a demandé s'il avait touché le jackpot, avant d'admettre : « Je crois que je me suis fait plumer ». L'explication est simple : sans agent pour négocier et sans maîtrise de la lecture des contrats, il a accepté une somme modeste. « J'avais pas d'agent pour négocier et surtout, je ne sais pas lire les contrats. Je vois que je touche, 300 ou 600 euros... Pour moi c'est déjà fini c'est deux, trois paires de chaussures, tout ça pour aller en studio, chanter. J'y vais, je signe, je lâche tous mes droits », s'est-il souvenu. Une expérience qui lui a visiblement servi de leçon.

Un bel avenir devant lui sur TF1

Loin de ces débuts difficiles, Tayc a depuis bien grandi dans le milieu musical. Arrivé dans le jury de The Voice en 2026, il rempile pour la seizième saison de l'émission, attendue en 2027 sur TF1. Il y retrouvera Mika, de retour après plusieurs années d'absence, ainsi que deux nouvelles recrues : Marine, victorieuse de la Star Academy, et la chanteuse Suzane, qui rejoignent toutes deux les célèbres fauteuils rouges pour la première fois.