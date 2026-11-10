Kanye West et Ty Dolla $ign font face à une nouvelle plainte. Deux producteurs, Jaraed Deal et Marlon Barrow, les accusent d'avoir utilisé sans leur consentement un sample qu'ils avaient créé en 2018. L'affaire porte sur le titre « Vultures », issu de l'album du même nom sorti en 2024.

Un sample créé en 2018, utilisé sans accord ni paiement : c'est le cœur de la plainte déposée contre Kanye West et Ty Dolla $ign. Selon Billboard, les deux producteurs Jaraed Deal et Marlon Barrow affirment que leur création a été intégrée au titre « Vultures » sans que leur consentement explicite n'ait jamais été obtenu.

Un sample capté au téléphone, selon les plaignants

D'après les éléments rapportés par Billboard, Ty Dolla $ign aurait entendu le sample en question lors d'une conversation téléphonique. Il l'aurait ensuite utilisé sans en informer ni en dédommager ses créateurs. Deal et Barrow estiment que cette démarche témoigne d'un « mépris flagrant pour leurs contributions artistiques et leurs droits légaux ».

Les deux producteurs ont bien fini par être crédités sur le morceau. Mais pour eux, cela ne suffit pas : aucun accord de licence n'a été signé, et aucun paiement n'a été effectué en échange de l'utilisation de leur travail.

Un principe artistique au cœur de la plainte

Les avocats des plaignants insistent sur une dimension qui dépasse la simple question financière. « Cette action ne concerne pas seulement des frais de licence impayés et l'absence de crédit approprié, mais aussi le droit fondamental de tout artiste à décider quand, comment et par qui son œuvre créative est utilisée », expliquent-ils dans les documents judiciaires.

Ils ajoutent que l'affaire « concerne la protection de l'intégrité artistique, le respect des droits de propriété intellectuelle et la prévention de l'exploitation commerciale ». Les avocats soulignent également que leurs clients ont subi « une détresse émotionnelle sévère, de la frustration et un profond sentiment d'exploitation » découlant de ce qu'ils qualifient de détournement de leur travail créatif.

Une tentative de règlement amiable rejetée

Les représentants de Kanye West et Ty Dolla $ign auraient proposé un règlement financier pour clore l'affaire. Cette offre a été refusée par Deal et Barrow, qui préfèrent porter l'affaire devant la justice. À ce stade, ni Kanye West ni Ty Dolla $ign n'ont répondu publiquement à la plainte.