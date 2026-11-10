Après 40 ans de carrière sans jamais vraiment décrocher, Dr. Dre vient d'annoncer qu'il allait prendre une longue pause. Le producteur légendaire du rap de la côte Ouest a confié vouloir « s'éloigner de tout » et se déconnecter complètement, pour la première fois de sa vie.

Dr. Dre va enfin s'accorder du repos. Le producteur emblématique du rap américain a révélé, lors d'une apparition dans le podcast Listen and Laugh aux côtés d'Ice Cube et Mike Epps, qu'il envisage de s'éloigner de la musique pendant un an ou deux. Une décision inédite pour un artiste qui n'a jamais vraiment arrêté depuis ses débuts en 1984 avec le groupe World Class Wrecking Crew.

Un arrêt complet, pour la première fois en 40 ans

Selon Billboard, c'est lors de l'épisode du 6 novembre que Dr. Dre a partagé cette annonce surprenante. « Pour la première fois de toute ma carrière adulte, je vais prendre une pause. Je vais partir, me couper du monde pendant un an ou deux, puis revenir. » Des mots rares dans la bouche d'un homme qui a toujours avoué ne jamais vraiment quitter la musique, même hors du studio.

Il a expliqué que son cerveau reste en permanence en mode création, où qu'il soit. « On ne s'en sépare jamais. Même en dehors du studio, on regarde des vitrines ou des autocollants de pare-chocs et ça peut donner une idée pour la prochaine fois qu'on y entre. On y est toujours attaché, et pour la première fois de ma vie, ce ne sera plus le cas. Et si quelque chose d'autre m'attendait, quelque chose qui pourrait me donner la même sensation que lorsque j'ai découvert la musique ? »

L'IA, un sujet sur lequel il ne lâche rien

Au cours de cette même conversation, Dr. Dre est également revenu sur son enthousiasme pour l'intelligence artificielle dans la musique et le cinéma. « Je suis extrêmement enthousiaste à propos de l'IA. Je l'adore. J'adore son potentiel. J'adore l'idée de là où elle pourrait aller, avec la musique, avec le cinéma. »

Il a défendu une vision pragmatique de cette technologie, en comparant ceux qui s'y opposent à ceux qui résistaient autrefois aux boîtes à rythmes ou aux synthétiseurs. « C'est un nouvel outil de créativité. Certaines personnes ont peur d'apprendre de nouvelles choses. » Des déclarations dans la ligne de ce qu'il avait déjà confié au New York Times en août dernier.

Après quatre décennies sans jamais s'arrêter, Dr. Dre semble donc prêt à explorer autre chose. Ses fans devront patienter avant d'entendre de nouveaux sons sortir de ses studios.