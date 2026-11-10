La cour d'appel de Tanger a considérablement allégé la condamnation du rappeur Maes. Sa peine, initialement fixée à sept ans de prison ferme, a été ramenée à un an. Une décision qui pourrait ouvrir la voie à sa libération prochaine, puisqu'il est incarcéré depuis plus de vingt et un mois.

Le rappeur Maes, de son vrai nom Walid Georgey, originaire de Sevran en Seine-Saint-Denis, voit sa situation judiciaire évoluer favorablement au Maroc. La chambre criminelle d'appel de Tanger a rendu son verdict vendredi 6 novembre 2026 : sa peine est réduite à un an de prison ferme, contre sept ans prononcés en première instance en novembre 2025.

Une condamnation initiale très lourde

En novembre 2025, Maes avait été condamné pour « constitution d'une bande criminelle, tentative d'enlèvement et de séquestration, incitation à commettre des crimes et délits ». L'affaire portait sur un projet de règlement de comptes à Marrakech, sur fond de différend financier. Le rappeur était accusé d'avoir recruté des membres d'un gang et un tueur à gages pour éliminer un rival. Selon les éléments rapportés par plusieurs médias, l'opération avait été déjouée par les forces de l'ordre avant que la victime ne soit attaquée.

Maes avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, dénonçant un « dossier vide ». Ses avocats soutenaient qu'aucun élément ne permettait de le relier aux individus interpellés.

Une décision qui change tout

La réduction de peine prononcée par la cour d'appel modifie considérablement la situation du rappeur. Arrêté le 22 janvier 2025 à l'aéroport de Casablanca dès son arrivée au Maroc, Maes a déjà passé plus de vingt et un mois derrière les barreaux. Sa nouvelle peine étant inférieure à la durée de sa détention, plusieurs médias marocains évoquent désormais la possibilité d'une libération prochaine.

Selon les informations de l'AFP, son avocat Me Saïd Harir a réagi dans un communiqué : « Cette décision ouvre une nouvelle perspective pour M. Georgey ». Aucune date de sortie n'a toutefois été officiellement communiquée à ce jour.

Des ennuis judiciaires qui persistent en France

Même libéré du Maroc, Maes ne serait pas au bout de ses difficultés avec la justice. En France, il a été condamné en juin 2024, en son absence, à dix mois de prison ferme et 10 000 euros d'amende pour des violences commises en 2018 à Paris. Son nom apparaît également dans plusieurs enquêtes liées à des règlements de comptes en Seine-Saint-Denis. Les enquêteurs le soupçonnent notamment d'avoir joué un rôle de commanditaire dans certaines attaques survenues dans les secteurs de Sevran et d'Aulnay-sous-Bois. Des accusations pour lesquelles il n'a pas encore été entendu par les magistrats français.

Rappelons que le rappeur avait quitté la France pour s'installer à Dubaï alors qu'il était visé par un mandat d'arrêt international, ce qui l'avait contraint à annuler ses concerts dans l'Hexagone.