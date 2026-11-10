Présidentielle 2027 : le rappeur SDM appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon et s'attaque au RN

Le rappeur SDM prend ouvertement position dans le débat politique. Lors de l'avant-première de son nouvel album visuel, lundi 9 novembre, l'artiste de 30 ans a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2027. Il a également vivement critiqué l'extrême droite, dénonçant un discours de division et de haine.

Après avoir régulièrement exprimé son opposition au Rassemblement national dans ses chansons, SDM franchit une nouvelle étape dans son engagement politique.

Lundi soir, à l'occasion de la présentation de son projet *In Infinitum*, le rappeur originaire de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, a publiquement affiché son soutien à La France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon.

"Je suis conscient que j'ai un rôle à jouer avec mon exposition, et on a tous un rôle à jouer pour se battre contre l'extrême droite", a-t-il déclaré.

L'artiste a également encouragé son public à voter pour Jean-Luc Mélenchon lors de la prochaine élection présidentielle.

Un engagement politique déjà présent dans ses chansons

SDM a notamment dénoncé les positions d'un parti qu'il accuse de prôner "la division et la haine", dans une référence au Rassemblement national.

Ce positionnement n'est pas nouveau pour le rappeur, de son vrai nom Léonard Manzambi.

Dès 2024, il évoquait son opposition à Marine Le Pen dans son morceau ALVALM. L'année suivante, dans un entretien au Parisien, il avait également fait part de ses inquiétudes concernant la banalisation du racisme en France.

Cette nouvelle prise de parole a rapidement été saluée par plusieurs personnalités de La France insoumise.

Parmi elles, Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, qui a publiquement remercié le rappeur sur X en estimant que son engagement témoignait de son courage.

Avec cette déclaration, SDM rejoint les artistes qui choisissent d'utiliser leur notoriété pour prendre position dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027.