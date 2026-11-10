Nick Cannon s'est confié sur son feud légendaire avec Eminem lors d'un podcast américain. L'animateur et rappeur explique pourquoi il a choisi de défendre Mariah Carey, son ex-épouse, face aux piques du rappeur de Detroit. Une rivalité qui dure depuis plus de quinze ans.

C'est une des querelles les plus célèbres du hip-hop américain. Nick Cannon est revenu, lundi 9 novembre, sur son feud avec Eminem dans le podcast On Par With Maury Povich. L'animateur de Wild 'N Out a expliqué, avec franchise, ce qui l'avait poussé à s'opposer publiquement au rappeur de Detroit.

Une rivalité née d'une pique à Mariah Carey

Tout commence en 2009. Eminem évoque une relation personnelle avec Mariah Carey sur son titre Bagpipes From Baghdad. À l'époque, Nick Cannon et Mariah Carey sont mariés depuis un an. L'animateur ne laisse pas passer l'affront.

« Il a manqué de respect à ma femme. Tu ne peux pas t'en prendre à ma femme sans t'attendre à ce que je riposte », a déclaré Nick Cannon face à l'ancien animateur Maury Povich.

Cannon a aussi tenté de replacer les faits dans leur contexte : « Je pense qu'il avait une relation professionnelle avec elle, qu'il a présentée comme une relation personnelle. C'était bien avant moi. Alors quand on s'est mariés, il a sorti des mots durs parce que, j'imagine, il avait encore des sentiments. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Par dignité envers ma femme, j'ai dû défendre ma relation, mon amour. »

Une décennie de clashs et de morceaux

Selon Billboard, qui retraçait la chronologie de ce feud, Mariah Carey avait elle-même répondu à travers son single Obsessed, sorti en 2009, dans lequel elle incarnait un personnage ressemblant à Slim Shady. Eminem avait répliqué avec The Warning quelques semaines plus tard.

Après le divorce de Carey et Cannon, finalisé en novembre 2016, la guerre des mots s'était apaisée. Mais une apparition de Nick Cannon dans le podcast Expeditiously de T.I. avait ravivé les tensions. Eminem avait semblé viser Cannon dans un couplet sur le titre Lord Above de Fat Joe.

En décembre 2019, Cannon avait riposté avec trois morceaux enchaînés : The Invitation, Pray for Him et Canceled : Invitation. Ce dernier tentait notamment de mettre en lumière d'anciens propos d'Eminem jugés racistes. Le rappeur de Detroit n'avait pas répondu sur disque, se contentant d'une courte réaction sur le réseau social X.

« Je suis quelqu'un qui rend la pareille »

Nick Cannon avait déjà abordé ce feud avec Billboard en avril 2020, affirmant qu'il ne faisait que se défendre. « Je me défendais encore une fois. Il remet ça sur le tapis depuis des décennies », avait-il déclaré. « Je suis quelqu'un qui rend la pareille. Je ne me contente pas de faire pareil, je vais encore plus loin. Même au lycée, j'étais petit, mais si tu te moquais de moi, je me moquais de toi, de ta mère, et c'est la même énergie que Wild 'N Out. »

L'animateur avait toutefois tenu à nuancer ses propos : « Si vous m'avez déjà entendu parler de ça, je lui ai toujours rendu hommage en tant qu'icône du hip-hop. Je pense qu'il comprend mieux maintenant. S'il continue à parler de moi, je continuerai à répondre. »