Stupeflip en deuil : MC Salò, membre historique du groupe de rap français, est décédé

Le groupe Stupeflip a annoncé ce dimanche 8 novembre la disparition de Jean-Paul Michel, plus connu sous le pseudonyme de MC Salò. Membre fondateur de cette formation atypique du rap français, le musicien avait participé à la construction de son univers musical singulier, avant de développer ses propres projets artistiques.

Une triste nouvelle pour les admirateurs de Stupeflip. Le groupe a annoncé sur Instagram le décès de MC Salò, l'un des trois artistes à l'origine de cette aventure musicale lancée au début des années 2000.

"MC Salò nous a quittés, sans tambours ni trompettes", peut-on lire dans le message publié sur les réseaux sociaux.

Derrière ce pseudonyme se trouvait Jean-Paul Michel, compagnon de route de Julien Barthélémy, alias King Ju, et de Stéphane Bellenger, connu sous le nom de Cadillac.

Ensemble, les trois musiciens avaient créé un groupe difficile à classer, mêlant hip-hop, punk, rock et musique électronique, avec des textes volontiers absurdes et provocateurs.

Un membre discret d'un groupe devenu culte

Stupeflip avait connu ses premiers succès en 2003, notamment grâce au morceau "Je fume pu d'shit", extrait de son premier album.

Au fil des années, la formation s'était constitué un public particulièrement fidèle, porté par des titres comme "Stupeflip vite !!!" et par tout un univers imaginaire construit autour du fameux "Crou".

Après plusieurs albums, dont Stup Religion, The Hypnoflip Invasion et Stup Virus, le groupe avait publié Stup Forever en 2022.

Jean-Paul Michel était sans doute le plus discret des trois membres. Peu présent médiatiquement, il avait néanmoins poursuivi son activité artistique en dehors de Stupeflip.

En 2019, il avait notamment sorti un album solo intitulé Sybilline, sous le nom de MC Salò. Il avait également participé au duo Tatapoom.

Avant sa carrière musicale, Jean-Paul Michel avait exercé les métiers de graphiste et d'enseignant en infographie et en arts plastiques.

Sa disparition laisse désormais Stupeflip privé de l'un de ses membres historiques, plus de vingt ans après la naissance du groupe.