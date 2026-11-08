Drake et Future ont été aperçus ensemble dans une boîte de nuit lors du tournage du clip de leur nouveau titre « Ya Hit ». Les deux rappeurs, qui avaient laissé planer le doute sur leur relation ces derniers mois, semblent bel et bien avoir tourné la page.

Un extrait vidéo publié sur Instagram par le label Freebandz a relancé les discussions parmi les fans de rap. On y voit Drake et Future partager un moment complice dans une boîte de nuit, réservée pour les besoins du tournage du clip de « Ya Hit ».

Un duo que l'on croyait terminé

Depuis plusieurs mois, la relation entre les deux artistes faisait l'objet de nombreuses spéculations. Après que Kendrick Lamar a visé Drake sur l'album de Future, puis que Future s'était rapproché d'autres artistes comme A$AP Rocky, beaucoup pensaient que leur amitié appartenait au passé.

Le titre « Ran To Atlanta », présent sur l'album ICEMAN de Future, avait déjà laissé entrevoir une possible réconciliation. Mais il n'avait pas suffi à calmer toutes les interrogations. D'autres séquences filmées lors de ce même tournage les montraient distants, ce qui avait ravivé les doutes.

Future, Drake, Travis Scott & Loe Shimmy rented out Area 29 in Houston for the "Ya Hit" release party 🔥 https://t.co/i6vKFnYdnz — Kurrco (@Kurrco) November 8, 2026

« Ya Hit », un premier single très attendu

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, « Ya Hit » est le premier extrait du prochain album de Future, intitulé Infinity. Le morceau réunit également Travis Scott, Loe Shimmy et Sexyy Red, formant ainsi un plateau de collaborateurs particulièrement impressionnant.

Dans la vidéo diffusée par Freebandz, Drake et Future échangent, rient ensemble et profitent de l'ambiance du club. D'autres images montrent Travis Scott passer du temps avec Loe Shimmy en coulisses.

Les fans attendent une déclaration officielle

Si ces nouvelles images rassurent une partie des fans, beaucoup restent sur leur faim. Tant que l'un ou l'autre des rappeurs ne s'exprimera pas publiquement et clairement sur leur relation, le débat risque de se poursuivre. Pour l'heure, les deux hommes semblent préférer laisser leur musique parler à leur place.