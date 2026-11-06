Le rappeur 50 Cent a réagi avec ironie sur Instagram à des publications l'accusant de « haïr les femmes noires ». Il a annoncé vouloir ajouter de nouveaux noms à une plainte en diffamation, tout en affirmant ne plus pouvoir dormir à cause des critiques.

50 Cent ne compte pas rester silencieux face à ses détracteurs. Le rappeur américain a publié deux messages sur Instagram ce vendredi 6 novembre, réagissant à des accusations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles il aurait de la haine envers les femmes noires.

Des messages ironiques à 5h43 du matin

Dans un premier post, il a partagé des captures d'écran des publications le visant, accompagnées d'un texte au ton délibérément dramatique. « Il est 5h43 du matin, je n'arrive pas à dormir après avoir lu certaines des choses que ces gens disent sur moi en ligne. Je suis émotionnellement épuisé et incapable de supporter ces attaques vicieuses. Je n'ai pas d'autre choix que d'ajouter ces personnes à la plainte en diffamation. »

Dans un second message, il a posté une photo de lui devant une petite voiture, maintenant le même ton sarcastique. « Je ne sais pas pourquoi des gens prendraient le temps d'essayer de salir mon nom et ma réputation. Je suis juste là à essayer de m'en sortir comme tout le monde. Je n'arrive pas à dormir, mais bonjour quand même. »

Un conflit juridique avec Tia Kemp

Ces réactions font suite à une bataille judiciaire que 50 Cent mène contre Tia Kemp, ancienne compagne de son rival Rick Ross. Le mois dernier, le rappeur a déposé une plainte contre elle, l'accusant d'avoir utilisé son fils de 14 ans, Sire Jackson, comme cible publique.

Selon ses avocats, Tia Kemp aurait présenté l'étiquette « dans le spectre autistique » comme une insulte envers l'enfant. « Mme Kemp a utilisé sans vergogne l'expression dans le spectre comme un slur péjoratif lancé contre un enfant pour l'humilier, lui et sa famille. Mais l'autisme n'est pas une honte. Ce qui est honteux, c'est de fabriquer un diagnostic pour un enfant, d'en inventer une cause sexuellement dégradante et de diffuser les deux à un large public pour le dégrader. »

50 Cent a également obtenu une ordonnance d'éloignement temporaire contre Tia Kemp, au nom de son fils. En réponse, elle l'a publiquement traité de « balance » et l'a accusé de jouer la victime. Le rappeur a depuis effectué une comparution au tribunal par Zoom pour évoquer cette affaire.

Un contexte de tensions plus large

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, les tensions autour de 50 Cent ne se limitent pas à ce dossier. Des accusations ont également été formulées par Courtney Kemp, la créatrice de la série Power, que le rappeur a produite. Malgré les critiques, 50 Cent ne semble pas disposé à changer d'attitude, sur les réseaux sociaux comme devant les tribunaux.