Invité à parler de son nouvel album Muse, John Legend a évoqué, selon Complex, l'état de sa relation avec Kanye West. S'il n'exclut pas une conversation privée, il n'envisage pas de retrouver son ancien partenaire en studio.

John Legend est catégorique : pardonner à quelqu'un et faire de la musique avec lui sont deux choses bien différentes. En marge de la sortie de son album Muse, vendredi 23 octobre, le chanteur a confié au magazine Complex où en sont ses rapports avec Kanye West, son ancien collaborateur chez G.O.O.D. Music.

Pas de réconciliation publique en vue

Legend précise d'abord que West ne l'a pas contacté. « Il ne m'a pas contacté. Donc je ne veux pas donner l'impression que j'ai refusé de le rencontrer ou de lui parler. Mais si nous parlions, ce ne serait pas une réunion publique. Ce serait d'homme à homme, une conversation privée », a-t-il déclaré selon Complex.

Le chanteur dit ne pas avoir de mal à pardonner personnellement. « Je n'ai aucune difficulté à pardonner à qui que ce soit personnellement pour un affront — et, vous savez, il a dit quelques commentaires égarés à mon sujet. Mais il n'a pas fait grand-chose pour me nuire, ou avec l'intention de me nuire. »

Des propos jugés dangereux pour des communautés entières

Mais pour Legend, la question dépasse largement leur relation personnelle. Il pointe les déclarations antisémites répétées de West et ses éloges d'Adolf Hitler, qui ont suscité une condamnation générale. En janvier 2026, West avait publié une annonce pleine page dans le Wall Street Journal pour s'excuser publiquement et évoquer ses difficultés de santé mentale.

Legend juge cette démarche insuffisante. « Tout pardon qu'il doit chercher ne concerne pas ce qu'il m'a fait. Ce qu'il a fait à la société a été vraiment nuisible. Ce qu'il a dit sur des communautés entières a été vraiment nuisible. La communauté noire, la communauté juive — tout cela a été vraiment nuisible. »

Pour lui, West doit avant tout réparer sa relation avec ces communautés, plutôt que de chercher à se réconcilier avec des célébrités.

Un nouvel album avec Pharrell Williams

C'est dans ce contexte que Legend célèbre la sortie de Muse, sa première collaboration complète avec Pharrell Williams, disponible depuis le 23 octobre. Un projet longtemps retardé, que le chanteur attribue en partie à l'implication passée de West dans la production de ses premiers albums. Désormais chez Republic Records, Legend dit bénéficier d'une plus grande liberté pour choisir ses partenaires créatifs.

Sur ce nouvel album, on retrouve notamment le duo Clipse dans le titre Bodies on the Floor. Legend n'exclut pas qu'avec le temps ses sentiments envers West puissent évoluer, mais pour l'heure, il est clair : « Je ne pense pas être intéressé à faire de l'art avec lui. »