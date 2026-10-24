La rappeuse Cardi B a célébré ses 34 ans en grand. Elle s'est offert une montre Rolex Daytona ultra-rare estimée à 3 millions de dollars ainsi qu'une bague en diamants sur-mesure. Des cadeaux qu'elle a partagés avec ses abonnés sur Instagram.

Pour son anniversaire, Cardi B ne s'est pas contentée d'un simple gâteau. La rappeuse du Bronx, née Belcalis Almánzar, a révélé le 22 octobre avoir craqué pour deux pièces d'exception : une Rolex Daytona dite « Barbie » et une bague personnalisée ornée de diamants naturels.

Une Rolex introuvable en boutique

La montre lui a été remise par Eric The Jeweler, de la maison Mavani & Co. Il s'agit d'une pièce hors catalogue, non disponible en boutique. Son cadran est rehaussé d'accents roses, son boîtier est en or jaune 18 carats et son lunette est sertie de saphirs roses. Selon le bijoutier, il n'existerait que dix exemplaires de ce modèle dans le monde entier. Son prix affiché : 3 millions de dollars.

Sur Instagram, Cardi B a partagé la vidéo de la remise avec ce message : « De Belcalis à Cardi B… un cadeau de moi à moi !! Merci @Mavani d'avoir cherché partout dans le monde pour me trouver cette montre, authentifiée par Rolex ! »

Une bague de 7 carats fabriquée spécialement pour elle

La rappeuse a également reçu une bague en diamants naturels de 7 carats, réalisée sur-mesure par la maison Pristine Jewelers. Elle a remercié la boutique directement dans sa légende : « Et merci @pristine_jewelers pour ma bague sur-mesure… 7 carats de diamants naturels fabriqués spécialement pour moi !! »

Ces achats s'inscrivent dans un anniversaire particulièrement fastueux. Lors d'un échange en direct sur X Spaces plus tôt dans la semaine, Cardi B avait indiqué avoir dépensé 4 millions de dollars au total pour fêter ses 34 ans, célébrés le 11 octobre dernier.