Le fils de Rick Ross et de Tia Kemp a été victime d'une agression avec une arme à feu près de son université en Floride. Loin de calmer les tensions, l'incident a ravivé la querelle entre 50 Cent et Tia Kemp, qui s'échangent des attaques virulentes sur les réseaux sociaux.

William Roberts III, fils du rappeur Rick Ross et de Tia Kemp, a été victime d'une agression violente à proximité de la Bethune-Cookman University, à Daytona Beach, en Floride. Selon le site AllHipHop, il aurait été frappé avec une arme à feu et menacé. Un suspect de 20 ans a été arrêté en lien avec les faits et inculpé pour agression aggravée et coups et blessures aggravés avec une arme mortelle.

50 Cent s'invite dans l'affaire

L'incident aurait pu rester une affaire judiciaire. Il est devenu le nouveau théâtre d'une rivalité qui dure depuis des années. 50 Cent a publiquement déclaré qu'il était prêt à payer la caution du suspect arrêté, demandant simplement son nom. Une provocation directe à l'égard de Rick Ross, avec qui il entretient une animosité de longue date.

Cette sortie a immédiatement déclenché la réaction de Tia Kemp, la mère de la victime. Sur Instagram, elle a attaqué 50 Cent en ciblant son fils Sire et la mère de celui-ci, Daphne Joy, avec des termes particulièrement virulents. AllHipHop précise que les allégations formulées par Kemp concernant le fils de 50 Cent ne sont pas vérifiées.

Une vieille photo ressortie pour clore le débat

50 Cent a répondu à sa manière : en publiant une photo issue d'un ancien shooting commun avec Tia Kemp, réalisé pour le magazine Smooth en 2009, soit il y a dix-sept ans. Une façon de rappeler que leurs liens remontent à loin, tout en minimisant l'échange.

« Tia, tu sembles plus coriace que ton gars. Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi », a-t-il écrit, avant d'ajouter une promotion pour son nouveau film Street Fighter, qu'il présente comme numéro 1.

Selon AllHipHop, ce feud entre 50 Cent et l'entourage de Rick Ross dure depuis de nombreuses années. L'agression du fils de Ross n'a pas suspendu les hostilités, bien au contraire : elle leur a offert un nouveau carburant, au détriment du jeune homme qui en a été la victime réelle.