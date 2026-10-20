La rappeuse Cardi B a livré une performance remarquable dans le cadre du célèbre Tiny Desk de NPR. En huit titres, elle a démontré toute l'étendue de sa maîtrise vocale et scénique, accompagnée d'un groupe live aux sonorités rock et jazz.

C'est une vidéo qui fait beaucoup parler depuis sa mise en ligne ce lundi. Cardi B a investi le bureau de NPR Music pour une session Tiny Desk de près de 19 minutes. Le show a attiré une foule importante sur place, et ceux qui ont pu assister au concert en direct font partie des chanceux.

Huit titres, deux albums, un set mémorable

La rappeuse du Bronx a ouvert son set avec "Hello", extrait de son très attendu deuxième album studio Am I the Drama?. Elle a enchaîné avec le single "ErrTime", avant de marquer une pause pour boire de l'eau et revenir avec « Man of Your Word », un titre chargé d'émotion dans lequel elle fait ses adieux à son ex-mari Offset. Les choristes Tiffany Stevens et Ebony Franklin ont renforcé la puissance de ce moment.

Cardi B a ensuite puisé dans son premier album, Invasion of Privacy, pour interpréter "Be Careful" et l'incontournable " Bodak Yellow". Elle a également glissé dans la setlist "Up" et "Ah Ha", deux autres titres de son second LP.

Le set s'est conclu avec "I Like It Like That", le tube de l'été 2018, toujours aussi efficace. Tout au long du concert, la rappeuse a parsemé sa performance de apartés savoureux, notamment sur l'absence de crabes du Maryland dans son rider ou l'inconfort de ses pantalons en latex sous la chaleur estivale.

Un groupe live aux couleurs rock et jazz

Cardi B était accompagnée d'une formation musicale complète. Adam Blackstone tenait la basse et les claviers, Eugene Roberts était aux claviers, Clayton Sears à la guitare, Cedric Thompson à la batterie, Kenneth Whalum au saxophone et Melvin Jones à la trompette. Le DJ Ray G complétait l'ensemble, selon Rolling Stone. Ce sont ces arrangements rock et jazz qui ont donné au show sa couleur particulière, loin des productions habituelles du rap actuel.

Am I the Drama?, sept ans après ses débuts

Cardi B a sorti Am I the Drama? en 2025, soit sept ans après Invasion of Privacy. L'album réunit des artistes comme Cash Cobain, Tyla, Selena Gomez, Janet Jackson et Lizzo. Dans la foulée, la rappeuse a entamé sa première tournée en arènes en tant que tête d'affiche, le Little Miss Drama Tour, débuté en février et achevé en avril de l'année dernière. La vidéo du Tiny Desk est à retrouver sur la chaîne YouTube de NPR Music.