Violences du 17 octobre : le rappeur SCH soutient les jeunes manifestants, "Aucun changement n'a été obtenu sans révolte"

Le rappeur marseillais SCH a pris position après les manifestations du 17 octobre et les violences qui les ont accompagnées. Dans un message publié ce lundi sur Instagram, l'artiste défend l'engagement politique de la jeunesse tout en exprimant sa solidarité avec les commerçants victimes de dégradations.

Après Omar Sy et Ino Casablanca, une autre personnalité prend publiquement la parole sur la mobilisation du 17 octobre. Ce lundi 19 octobre, SCH a partagé sur Instagram un message de soutien aux lycéens et étudiants mobilisés ces dernières semaines.

Le rappeur marseillais, de son vrai nom Julien Schwarzer, se félicite notamment de voir les jeunes s'intéresser aux questions politiques et sociales.

"Je suis fier de voir que la majeure partie de notre jeunesse a une conscience politique", écrit l'artiste, suivi par plus de deux millions de personnes sur les réseaux sociaux.

"La violence a une origine"

Dans sa publication, SCH revient également sur les violences qui ont marqué les manifestations de samedi dans plusieurs villes françaises.

S'il admet que la violence peut être condamnée, le rappeur estime nécessaire de s'interroger sur ses causes.

"La violence a une origine", affirme-t-il, avant d'ajouter : "Mais l'histoire nous apprend qu'aucun changement n'a été obtenu sans révolte."

L'artiste tient toutefois à exprimer son soutien aux commerçants touchés par les dégradations et les pillages.

"Ne nous trompons pas de combat", insiste-t-il.

Son message, largement relayé sur les réseaux sociaux, s'accompagne notamment d'une photographie d'un manifestant brandissant une pancarte sur laquelle figure une référence à son morceau A7 : "Se lever pour 1 477,93 euros, c'est insultant."

SCH avait déjà critiqué le gouvernement en 2023

Ce n'est pas la première fois que le rappeur marseillais intervient dans le débat politique.

En 2023, lors de la réforme des retraites, il avait vivement critiqué le recours à l'article 49.3 sur ses réseaux sociaux.

"Le gouvernement n'a rien à faire de la voix du peuple", avait-il alors dénoncé.

Avec cette nouvelle prise de parole, SCH rejoint les personnalités du monde culturel qui ont choisi de soutenir publiquement la mobilisation de la jeunesse après les événements du 17 octobre.