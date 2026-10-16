Le rappeur américain Chance the Rapper a obtenu une nouvelle décision de justice favorable contre son ancien manager Pat Corcoran. Un juge de Chicago lui a ordonné de restituer des bénéfices cachés sur la vente de merchandising, quelques mois après un premier procès très médiatisé.

Chance the Rapper enchaîne les succès au tribunal. Le 13 octobre 2026, le juge James E. Hanlon Jr. du tribunal de grande instance du comté de Cook, à Chicago, a estimé que Pat Corcoran avait manqué à ses obligations envers l'artiste. Selon Rolling Stone, qui a obtenu la décision, l'ex-manager avait perçu des paiements secrets de la part de fournisseurs de merchandising, sans en informer le rappeur.

Des profits cachés sur le merchandising

Le juge a ordonné à Corcoran de restituer ces commissions perçues auprès des fournisseurs, ainsi que les frais de gestion liés au merchandising — fixés à 15 % — correspondant à la période concernée. Le tribunal lui a également enjoint de céder le nom de domaine chanceraps.com, utilisé pour vendre les produits dérivés de l'artiste.

Le montant exact reste à définir. Les représentants de Chance the Rapper estiment pouvoir récupérer jusqu'à 1,5 million de dollars en frais de gestion, auxquels s'ajouteront les paiements versés aux fournisseurs. Une conférence judiciaire est prévue fin novembre pour fixer le chiffre définitif, selon Billboard.

Du côté de Corcoran, son porte-parole a nuancé la portée de la décision dans une réponse transmise à Rolling Stone : "Le tribunal a statué qu'il n'existe aucune base pour la demande de Chance dépassant 10 millions de dollars de dommages-intérêts", a-t-il déclaré.

Une bataille judiciaire qui dure depuis 2020

Cette nouvelle décision s'ajoute à un premier verdict rendu en mars 2026. À l'issue d'un procès devant jury, Chance the Rapper n'avait remporté que 35 dollars sur ses propres demandes reconventionnelles, tandis que la demande de Corcoran — qui réclamait 3,8 millions de dollars de commissions impayées — avait été rejetée.

L'affaire du octobre 2026 portait sur une question distincte : le manquement au devoir de loyauté de l'ex-manager. Ce volet avait été examiné séparément lors d'une audience en mai, hors jury.

Le conflit remonte à avril 2020, lorsque Chance a licencié Corcoran. Les deux hommes travaillaient ensemble depuis 2012, sans jamais avoir signé de contrat écrit. Corcoran avait porté plainte en 2020, arguant d'un accord verbal lui donnant droit à une part des revenus pendant trois ans après leur séparation. Chance a contesté avoir accepté ces conditions.

Le juge a en revanche refusé d'ordonner la restitution de l'intégralité des rémunérations passées de Corcoran, préservant ainsi les paiements liés aux activités sans lien avec les arrangements merchandising contestés.

Chance the Rapper se dit soulagé

L'artiste a réagi par voie de communiqué : "Je suis reconnaissant de pouvoir enfin tourner cette page de ma vie et j'ai hâte de raconter un jour ma version de l'histoire. Je remercie les tribunaux et, plus encore, Dieu pour sa fidélité", a-t-il déclaré.