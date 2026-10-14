Le rappeur Médine surprend les lycéens en pleine manifestation avec un concert improvisé au Havre

Le rappeur Médine a fait une apparition remarquée ce mardi 13 octobre lors de la mobilisation lycéenne au Havre. L'artiste a offert un concert improvisé aux manifestants, interprétant plusieurs de ses titres avant de leur adresser un message de soutien.

Les lycéens mobilisés au Havre ne s'attendaient certainement pas à cette surprise. Mardi, le rappeur Médine a rejoint leur rassemblement devant la maison des syndicats pour leur offrir une prestation musicale improvisée.

Originaire de la ville, l'artiste a interprété plusieurs morceaux de son répertoire, notamment Grand Paris et La puissance du port du Havre, sous les acclamations des manifestants.

🎧"La puissancesdu Port Du Havre" #BlocusLycées #LeHavre #Medine https://t.co/pyHTwP3LK7 — Mister Gfunk 🎲 (@cauley_neil) October 13, 2026

Installé sur les marches du bâtiment, Médine est également descendu au milieu de la foule, où les jeunes avaient formé un cercle autour de lui. L'ambiance s'est notamment transformée en pogo pendant certains refrains.

Environ 2 000 manifestants selon les syndicats

Cette intervention musicale s'est déroulée au cours d'une nouvelle journée de mobilisation lycéenne. Le cortège était parti de l'hôtel de ville vers 11 heures, après un rassemblement destiné notamment à préparer les pancartes.

Selon les organisations syndicales, environ 2 000 personnes ont participé à la manifestation, qui a emprunté plusieurs rues du Havre avant de faire étape devant la maison des syndicats.

C'est à cet endroit que Médine a décidé d'apporter son soutien aux jeunes mobilisés.

À la fin de sa prestation, le rappeur a salué l'engagement des lycéens, leur affirmant qu'ils le rendaient fier. Il a également formé un cœur avec ses doigts en direction du public.

Habitué à afficher ses engagements politiques, Médine avait notamment apporté son soutien à Maxime Da Silva, candidat LFI aux élections municipales à Rouen.

Après cette parenthèse musicale, les manifestants ont repris leur parcours en direction de l'université, puis de l'hôtel de ville.