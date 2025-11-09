Rosalía kiffe Jul : quand la star espagnole tombe sous le charme du rap marseillais

Rosalía, star internationale de la pop et du reggaetón, avoue être fan de Jul. Une déclaration inattendue qui fait vibrer les fans et montre que la vibe marseillaise touche désormais le monde entier.

Rosalía dévoile qu'elle kiffe le J !

C’est une petite bombe qui fait vibrer la scène urbaine : Rosalía, la star espagnole mondialement connue pour ses sons reggaetón et flamenco moderne, a récemment révélé qu’elle était fan de Jul. Dans une interview pour France Inter, elle n’a pas mâché ses mots : elle adore sa voix, ses mélodies et le rythme de ses sons. Une déclaration qui, pour les fans de rap français et de culture street, a une résonance toute particulière.

Une déclaration qui fait le buzz

Lors de son passage dans l’émission "À la régulière", Rosalía a confié : "Jul ? Oui, Jul ! J’adore Jul ! Il est trop fort ! J’aime comment sa voix s’accorde avec ses mélodies, ses cadences, son rythme… Tout !" Cette prise de parole, relayée sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, a rapidement fait le tour des communautés urbaines, provoquant un vrai buzz et un mélange inattendu entre la pop internationale et le rap français.

Quand la street française rencontre la scène mondiale

Ce qui rend cette déclaration intéressante, ce n’est pas seulement le fait qu’une superstar comme Rosalía apprécie Jul. C’est surtout la reconnaissance d’un univers musical urbain français à l’international. Jul, qui reste profondément ancré dans la culture marseillaise reçoit une validation d’une artiste qui évolue sur les plus grandes scènes du monde.

Vers de nouvelles collaborations ?

Cette annonce ouvre naturellement la porte à toutes les spéculations. Une collaboration entre Rosalía et Jul serait inattendue, mais loin d’être impossible. Avec l’ouverture d’esprit de la chanteuse espagnole et le goût de Jul pour les expérimentations musicales, un feat pourrait créer un pont inédit entre le rap français et la pop urbaine internationale. Même sans collaboration, cette déclaration influence déjà la perception de Jul auprès d’un public plus large, notamment chez les fans de musique latino.