Kanye West dévoile sa liste des 12 rois du rap US et détruit Kendrick Lamar

Un top 12 des rappeurs US de la part de Kanye West, forcément, ça nous intéresse !

Il n'y a que dans le rap qu'on aime autant débattre sur "qui est le GOAT" de cette musique, mais qu'est-ce qu'on adore ça ! Grâce à ces débats et à la compétition qui existe entre les artistes, on aura eu droit à de très belles pages d'histoire du rap US, c'est pour ça qu'on fait toujours aussi attention lorsqu'un grand rappeur décide de dévoiler sa liste des "meilleurs artistes" du game. Cette semaine, c'est d'autant plus intéressant que c'est un rappeur complètement en roue libre depuis des mois, Kanye West, qui décide de faire son top 12.

D'ailleurs, on apprécie le format de la liste de 12 noms. La prise de position, et donc la prise de risque, est bien plus importante qu'avec une liste de 50 ou 25 noms, mais c'est aussi mieux qu'un top 5 : impossible de résumer l'histoire du rap US à 5 noms. Dans un tweet récent, Kanye West a donc dévoilé sa liste des "12 rois du rap", et elle est plutôt qualitative : Lil Wayne, Ye lui-même, Jay-Z, Drake, Biggie, 2Pac, 50 Cent, Eminem, LL Cool J, Run DMC, Nas et Rakim.

Difficile de retirer un nom de cette liste pour en même un autre, en effet. Beaucoup de rappeurs qui ont vraiment changé le game, même si évidemment il peut en manquer certains, comme DMX, mais franchement, on n'a rien à dire, un top 12 solide. Et surtout, un top 12 dans lequel il a pris soin de ne pas inclure Kendrick Lamar, qu'il a même décidé d'allumer dans des tweets par la suite.

Une attaque directe envers Kendrick Lamar

"Kendrick n'a jamais été roi. Peut-être roi de la West Coast mais pas le roi du monde, il ne l'a jamais été", peut-on lire dans un premier tweet avec lequel Kanye West est resté plutôt soft. Il l'a été beaucoup moins dans un autre tweet :

Kendrick est un bon gamin dans une ville de fous mais Lucian est allé trop loin avec tous ces trucs l'année dernière et cette année. Toutes ces 'industry plants' ont ruiné l'album du roi de l'underground... Carti faisait ma musique préférée jusqu'à ce que j'entende Kendrick sur son album. Ce que je veux dire, ce n'est pas à propos de Kendrick, c'est juste un pion. L'album avant 'Not Like Us' était un flop, l'album après 'Not Like Us' était un flop, Lucian aide le.

Par "Lucian", Kanye West fait évidemment référence à Lucian Grainge, PDG d'Universal Music Group, la maison de disques qui a distribué "Not Like Us" ainsi que l'album de Kendrick Lamar qui a suivi. Et surtout, la maison de disques accusée par Drake d'avoir favorisé le tube de Kendrick Lamar via des procédés illégaux. Evidemment, c'est à ça que Ye fait référence pour tenter de tacler Kendrick Lamar. On dirait bien qu'il ne va pas se calmer avant que K.Dot ne lui réponde !