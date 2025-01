Billboard dévoile son scandaleux top 100 des meilleurs albums, avec Post Malone, Lil Baby, ...

Sérieusement, il n'y a strictement rien qui va dans le classement du top album de Billboard.

On le sait, pour avoir tenté l'expérience à de très nombreuses reprises : classer les albums et les rappeurs n'est pas une chose si facile. Surtout lorsque vous n'êtes pas entre potes, mais que vous êtes un média et que vous devrez donc affronter les avis des fans de chaque artiste, qui seront forcément déçus pour certains d'entre eux. On avait donc un peu de respect pour les médias type Billboard ou Rolling Stone Magazine, eux qui font souvent des classements. Mais alors que Billboard vient de dévoiler son top 100 des meilleurs albums du 21ème siècle, on est obligés de le dire : les gars, vous déconnez grave.

Un scandale incompréhensible

Les années 2000 à 2024 ont justement marqué la période pendant laquelle le rap a pris l'ascendant, commercialement et aussi culturellement, sur le reste des musiques. Partout dans le monde, à Tokyo, à Séoul, dans toute l'Amérique du Sud, ça s'est mis au rap de manière massive, et on s'attendait donc à trouver des rappeurs en masse dans le haut du classement. Malheureusement, il n'y a que deux albums de rap dans le top 10 : "Hollywood's Bleeding" de Post Malone, et "My Turn", de Lil Baby. Voilà donc les deux meilleurs albums de rap du 21ème siècle selon le Billboard 200...

On se console en se disant que le classement est probablement purement commercial : on mesure les succès et les ventes de tel ou tel disque, mais tout de même, ça fait mal au cœur. On retrouve ensuite un autre album de Post Malone à la 12ème place, puis "Confessions" de Usher à la 15ème. Est-ce que les gens, pendant tout le 21ème siècle, ont plus écouté "Yeah" de Usher ou "Rockstar" de Post Malone ? On vous laisse juger, nous on a notre réponse...

On retrouve ensuite un troisième album de Post Malone (24ème place), avant de voir, enfin, de vrais albums de rap dans le classement : "DAMN." de Kendrick est 25ème, et "Views" de Drake, 28ème. On retrouvera l'horrible album posthume de Pop Smoke, produit sans aucun respect de la DA de ses précédents projets mais qui a très bien fonctionné, prendre la 31ème place.

On ne va pas perdre notre temps à lister tous les scandales de ce classement, qui est définitivement purement commercial : plus l'album est resté classé longtemps dans le top album, plus il sera classé haut. Mais entre les mauvais choix dans le top, le fait qu'ils aient inclus des compilations au milieu des albums (pourquoi "Curtain Call: The Hits" est présent et pas "The Marshall Mathers LP"), et de voir les albums les plus influents du rap des 25 dernières années relayés tout au fond du classement, alors que les "copieurs" sont aux premières places, ça met de mauvaise humeur...

Si vous n'êtes pas encore convaincus que ce classement est à chier, dites vous que "Tha Carter III" et "Get Rich Or Die Tryin" sont respectivement à la 92ème et 87ème place, alors qu'on a au moins quatre albums moyens de Drake ou de Post Malone dans le top 50...