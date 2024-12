SZA & Kendrick Lamar : un EP commun bientôt en préparation ?

La chanteuse a partagé sur son compte Instagram une story intrigante...

R&B et rap, ça matche toujours ! Les fans vont peut-être pouvoir découvrir un projet commun entre Kendrick Lamar et SZA, une idée de plus en plus crédible. L'annonce d'une tournée, baptisée "Grand National Tour", a mis le feu aux poudres.

Initialement prévue pour 21 dates, cette tournée s’étend désormais sur 23 représentations. Le coup d'envoi sera donné le 19 avril à Minneapolis, pour s'achever le 18 juin à Landover, en passant par des villes emblématiques telles que Houston, Philadelphie, San Francisco, Las Vegas et Chicago.

La collaboration récente de SZA et Kendrick Lamar sur le titre "30 For 30", issu de l'album deluxe de SZA "Lana (SOS Deluxe)", a ravivé l'intérêt pour un projet commun.

L'histoire entre SZA et Kendrick Lamar est fructueuse. Leur complicité s'est manifestée à plusieurs reprises, notamment sur des projets tels que la bande originale du film Black Panther en 2018, où ils ont interprété ensemble le titre "All the Stars".

SZA reposted this on her Instagram Story.

So possible collab album with Kendrick? pic.twitter.com/NoJU7IW3YD — Kendrick Lamar Updates (@KendrickChart) December 24, 2024

Bien que rien ne soit encore officiellement confirmé, la tournée commune offre une opportunité pour les deux artistes de se rapprocher encore davantage...